В течение недели погибло трое поляков, воевавших на стороне Украины.

Об этом сообщил в твиттере глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Утром (пост был написан вчера - Ред.) в больнице Днепра скончался тяжелораненый польский доброволец. Трагическая неделя - погибло 3 наших соотечественника, сражавшихся на стороне Украины. Еще один тяжелораненый доброволец отправился в Киев", - написал Михал Дворчик.

Ранее мы писали, что в Украине погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии Кейн Тэ Тай. Он был добровольцем, воюющим в нашей стране. Он почти год находился в Украине и стал третьим новозеландцем, погибшим на войне.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях на фронте за минувшие сутки.