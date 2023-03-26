Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не создают военного союза.

Об этом Путин сообщил в интервью российскому телевидению.

"Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, у нас все прозрачное. Там нет ничего секретного, у нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим", — сказал российский президент.

По контрасту, он упрекнул США, которые, наоборот, создают новые союзы, что "дает основания даже западным политологам говорить о том, что Запад строит новые оси".

Ранее президент США Джо Байден считает, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а если кто и формирует успешные альянсы в современном мире, так это США. Он добавил, что уже три месяца слышит о планах Китая снабжать Россию оружием, но на деле этого не происходит.

При этом СМИ пишут, что в мире растет "союз между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки", что "может изменить глобальный порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад". Москву в этом союзе СМИ называют младшим партнером.

В свою очередь бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай образовывают ось, которая становится настоящей проблемой для Запада.