Редакция газеты The Washington Post выпустила тревожную колонку о сближении России и Китая.

"США следует остерегаться оси Пекин-Москва", - гласит название материала.

Издание считает, что Китай сейчас делает с Америкой то же, что сами США сделали против СССР в 1970-х, когда разыграли "китайскую карту" и противопоставили две коммунистические державы.

"Китай продемонстрировал, что готов разыграть то, что можно было бы назвать российской картой, чтобы противостоять тому, что Си Цзиньпин считает попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем", - пишет WP.

Газета полагает, что в мире растет "союз между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки", что "может изменить глобальный порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад". Москву в этом союзе редакция называет младшим партнером.

"Россия рассматривает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу - это было основным заявленным оправданием ее вторжения в Украину. Тем временем Китай опасается, что Соединенные Штаты пытаются создать "Индо-Тихоокеанское НАТО", - говорится в публикации.

"Россия, лишенная западных рынков и своей экономики, пострадавшей от санкций, нуждается в Китае для увеличения закупок нефти, газа и зерна, а также для поставок некоторых исчезнувших с полок западных товаров. Китай также продолжает поставлять в Россию беспилотные летательные аппараты и детали для них, а также полупроводники", - описывает газета нынешний формат сотрудничества.

В этом альянсе газета видит единственный позитив: Европа может попытаться убедить Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот согласился на западные условия окончания конфликта.

"Европейцы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал о том, что Китаю необходимо использовать свои рычаги воздействия на Путина, чтобы положить конец конфликту, а не поддержать российскую экономику", - подытоживает WP.

Напомним, на днях бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай образовывают ось, которая становится настоящей проблемой для Запада.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден считает, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а если кто и формирует успешные альянсы в современном мире, так это США.