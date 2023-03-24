Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует посетить КНР в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По данным Politico, визит состоится 4 апреля.

Статья в Politico называется весьма красноречиво: "Мы не можем потерять Китай, заявляют лидеры ЕС. Расцветающий роман Си Цзиньпина с Владимиром Путиным пугает лидеров ЕС. Сейчас они бронируют билеты в Пекин".

Также премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что на следующей неделе отправится в Китай, пишет Bloomberg. Он говорит, что намерен обсудить с Си Цзиньпином возможные мирные переговоры Москвы и Киева.

По данным СМИ, его визит запланирован на 30-31 марта.

Такая активность европейских лидеров связана с недавним визитом Си Цзиньпина в Москву.

Во время закрытой встречи в Брюсселе Макрон призвал своих коллег удвоить усилия, чтобы не дать КНР углубить свою поддержку РФ.

"Президент Франции подчеркнул необходимость приложить все усилия, чтобы Китай не поддержал Россию и ее способность продолжать войну", - заявил представитель ЕС.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель также призвал к продолжению взаимодействия с Пекином, чтобы попытаться сблизиться с китайцами.

"Китай не идеален, но однажды он может нам понадобиться", - сказал один из представителей ЕС.

Со стороны Китая же звучат призывы к Европе сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров по Украине.

"Прекращение огня, прекращение войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", - сказал заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

К слову, в Пекин едут не только европейские лидеры.

В воскресенье, 26 марта, начнется пятидневный визит в Китай президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы.

Напомним, ранее мы разбирались, что означают для Украины итоги визита Си Цзиньпина в Москву.

Также мы писали о том, что пишет западная пресса о визите Си Цзиньпина в Москву.