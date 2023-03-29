На данном этапе войны истребители F-16 не помогут Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе заседания Комитета Сената по вооруженным силам.

Об этом сообщает "Укринформ".

По его словам, Пентагон продолжает считать, что самым необходимым для Украины в настоящий момент являются системы ПВО, дальнобойные орудия и бронетехника, которые США предоставляют Украине, и использованию которых обучают украинцев.

Остин заявил, что в Пентагоне верят, что украинцы смогут получить боевые самолеты "в будущем". Это могут быть F-16 или другие самолеты четвертого поколения.

Накануне Зеленский в очередной раз сетовал, что страны Запада не дают Украине авиацию и медлят с поставкой других вооружений.

Как писала "Страна", координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не рассматривают вопрос поставок истребителей F-16 в Украину прямо сейчас.

При этом по данным Politico, несколько американских сенаторов требуют от Пентагона отправить самолеты F-16 в Украину. Сенаторы попросили министра обороны Ллойда Остина до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине.