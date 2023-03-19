На переобучение украинских пилотов управлению F-16 потребуются месяцы, "не говоря уже о дефиците украинских летчиков".

Об этом говорится в материале CNN под названием "Почему союзники по НАТО вряд ли отправят в Украину более совершенные самолеты".

Отставной американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг отмечает, что, украинцы легко приспособились к Himars и "Джавелинам", но F-16 - это "совершенно другая игра".

"У них разные детали двигателя, конструкция и системы управления огнем для стрельбы и сброса бомб. Многие люди хотят, чтобы в Украине что-то произошло прямо сейчас, но без многолетней подготовки в мирное время и налаживания поддержки и ремонта вы просто не добьетесь тех результатов, которые хотите получить", - заявил отставной генерал.

При этом поставки польских и словацких МиГов "усилят противовоздушную оборону Украины, но никоим образом не изменят решительно и не обеспечат Украине преимущество в конфликте".

Бывший летчик-истребитель Уильям Гилпин сказал CNN: "Сейчас украинские ВВС отстают от русских на поколение. F-16 продвинет их на поколение вперед". Но, по мнению телеканала, в этом и есть главная дилемма.

"Очевидна нецелесообразность поставок Украине истребителей F-16, требующих огромной нагрузки по обучению в условиях активного конфликта. Но без них получить превосходство в воздухе невозможно", - делает вывод издание.

Как писала "Страна", несколько американских сенаторов требуют от Пентагона отправить самолеты F-16 в Украину.

Тем временем в Аризоне оценивают украинских пилотов, которых могут начать учить летать на F-16.

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