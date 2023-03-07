Американский истребитель F-16C/J в полной экипировке, фото: United States Air Force

Оценку украинских лётчиков для возможной подготовки к обучению пилотирования истребителей F-16 проводит ВВС Нацгвардии Аризоны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.

По словам официальных лиц, 162-й истребительный авиаполк, который летает на истребителях F-16, базируется в международном аэропорту Тусона и обучает международные летные экипажи на самолетах четвертого поколения.

Один из чиновников сообщил, что еще 10 украинских летчиков могут приехать в США для такой же оценки.

Ранее в Белом доме, комментируя прибытие украинских пилотов, заявили, что отправка F-16 в Украину по-прежнему не рассматривается.

Об этом на брифинге пресс-секретарь администрации президента США заявила Карин Жан-Пьер, комментируя информацию об обучении украинских лётчиков в США.

"Президент уже говорил о самолетах F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь", - сказала Жан-Пьер.

Известно, что ускоренная программа обучения для пилота истребителя F-16 составляет около 35 месяцев

Об этом заявил спикер действующего премьера Британии Риши Сунака, передает Sky News.

Он добавил, что текущая программа обучения на скоростных реактивных самолетах Великобритании длится пять лет.

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