США начали депортировать россиян, бежавших от мобилизации.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет британское издание, молодой россиянин, сбежавший в США от мобилизации, был внезапно депортирован в прошлые выходные.

Дженнифер Скарборо, адвокат из Техаса, у которой в клиентах четверо россиян, въехавших в США из Мексики, заявила, что перспектив получения убежища у них мало из-за бюрократических проволочек.

В частности, ее клиенты не сумели записаться на прием к чиновникам по иммиграции, которым должны были рассказать об угрозах в связи с мобилизацией в РФ.

По словам адвоката, один россиянин в настоящее время находится в иммиграционном заключении в Луизиане, а другой был освобожден лишь после объявления голодовки.

Напомним, что на данный момент мобилизация в РФ не проводится, но идет рассылка повесток для "уточнения учетных данных".

Кроме того, российская оппозиция проинформировала, что повестки в военкоматы рассылают уже в 34 регионах РФ.

Тем временем британская разведка сообщает, что Россия готовит масштабный воинский призыв, чтобы отправить больше контрактников на войну. Даже если РФ продолжит воздерживаться от использования призывников на войне, дополнительный приток людей высвободит большую часть профессиональных солдат, предполагает разведка.