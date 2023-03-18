Западные союзники отправят Украине 33 истребителя. Из них 13 - Словакия, 20 - Польша.

Цифры озвучили в Министерстве обороны Польши.

МиГ-29 - многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным в СССР и странах Варшавского договора на протяжении 1980-х годов, а также одним из самых широко используемых самолетов в мире.

В Украине отмечали, что эти истребители являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов. Такое мнение высказывал представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, на днях правительство Словакии единогласно одобрило передачу Украине 13 советских истребителей МиГ-29, а также ЗРК "Куб". Как заявил министр обороны страны Ярослав Надь, переговоры о передаче самолетов велись более полугода.

А президент Польши Анджей Дуда сообщил, что и Варшава передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.