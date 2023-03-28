Пентагон выпустил набор игральных карт для украинских военных с изображениями вооружений Североатлантиического альянса.

Об этом пишет The New York Times.

Игральные карты позволяют легче запомнить название техники, узнать о стране-производителе, видах боеприпасов, которыми она комплектуются и страны, куда экспортируется.

В колоде - 52 карты. На них танки, бронетранспортеры, грузовики, артиллерийские орудия.

Системы вооружений, изображенные на картах в новой колоде, либо были отправлены в Украину в прошлом году, либо используются для обучения украинских военнослужащих.

Издание напоминает, что эта идея не новая. Со времен Второй мировой американских солдат через изображения на картах знакомили с военной техникой противника. Позже издавались карты с российским, китайским и иранским оружием.

Идея в том, чтобы позволить солдатам быстро "идентифицировать вражескую технику и отличать ее от дружественных сил".

А в 2003 году были выпущены игральные карты с иракскими лидерами, на тузе пик был изображен Саддам Хусейн.

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