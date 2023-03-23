Поколение Z не хочет служить в армии США.

Об этом заявил замглавы Пентагона по вопросам армии Гейб Камарилло в ходе слушаний в сенатском комитете.

По его словам, молодое поколение не знает ничего о военной службе, 75% практически ничего не знают об армии.

"Только 9% говорят о склонности к службе, что является самым низким показателем за десятилетие", - сказал он.

Поколением Z называют людей, родившихся с 1997 по 2012 год.

Между тем война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.