Госсекретарь Энтони Блинкен не ответил на вопрос, арестуют ли власти США президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Об этом дипломата спросили на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм задал вопрос главе Государственного департамента, реализует ли администрация ордер, если президент России прибудет в Вашингтон.

"Я бы вас призвал арестовать его, если он приедет сюда", - добавил сенатор.

Блинкен напомнил, что США сами не признают юрисдикцию МУС.

Сенатор задал уточняющий вопрос, как в этом отношении должны поступить европейские страны.

"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательства, должен выполнять свои обязательства", - сказал Блинкен.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

На следующий день президент США Джо Байден заявил, что считает оправданным решение досудебной палаты Международного уголовного суда.