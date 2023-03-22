Глава Госдепа не ответил на вопрос, арестуют ли Путина власти США по ордеру МУС
Госсекретарь Энтони Блинкен не ответил на вопрос, арестуют ли власти США президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).
Об этом дипломата спросили на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм задал вопрос главе Государственного департамента, реализует ли администрация ордер, если президент России прибудет в Вашингтон.
"Я бы вас призвал арестовать его, если он приедет сюда", - добавил сенатор.
Блинкен напомнил, что США сами не признают юрисдикцию МУС.
Сенатор задал уточняющий вопрос, как в этом отношении должны поступить европейские страны.
"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательства, должен выполнять свои обязательства", - сказал Блинкен.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.
На следующий день президент США Джо Байден заявил, что считает оправданным решение досудебной палаты Международного уголовного суда.