Иран пересечет "красную линию", которая может спровоцировать израильский военный удар, если он обогатит уран выше уровня 60%.

Об этом сообщил высокопоставленный израильский чиновник в интервью Axios.

По его словам, Израиль предупредил администрацию президента США Джо Байдена и несколько европейских стран о таком решении.

Напомним, по данным Bloomberg, Израиль улучшил готовность для нападения на Иран. Речь идет о возможном ударе по иранским ядерным объектам.

Ранее мы писали, что недавно министр обороны США Ллойд Остин после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. При этом ряд изданий писали, что Ллойд Остин сказал о грядущей военной операции Израиля против Ирана и ее поддержке со стороны США, но это оказалось недостоверной информацией.

Также "Страна" рассказывала, что в Иране выявили обогащенный до 84% уран. Это всего на 6% ниже уровня, нужного для создания оружия. МАГАТЭ пытается выяснить, как Ирану это удалось, ведь сам он заявлял, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%.