Хорватия, вероятно, в ближайшее время сможет завершить передачу Украине 14 вертолетов Ми-8.

Об этом заявил министр обороны Хорватии Марио Баножич во время совместного брифинга с его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По его словам, правительство Хорватии с самого начала войны поддерживает Украину.

"И одним из шагов такой поддержки является решение, которое сейчас рассматривает наше правительство, а одним из пунктов этого решения есть вертолеты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем завершить передачу", - рассказал Баножич.

Ранее мы писали, что ВСУ переделали транспортные вертолеты Ми-8 в ударные, поэтому летают без брони и систем наведения. Известно, что наибольший недостаток этих вертолетов - отсутствие устройств и оборудования для оперативной совместимости. Поэтому техника значительно уступает новым моделям, которые используют страны НАТО.

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