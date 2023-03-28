Экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева обвинили еще в одном преступлении. В СБУ заявили, что он отказался бесплатно отдать военной разведке вертолет Ми-2.

Об этом спецслужба сообщила в Фейсбуке.

По данным следствия, в апреле прошлого года он получил такой заказ от ГУР.

"Руководитель промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнении соответствующего государственного заказа", - утверждает СБУ.

В спецслужбе сообщают, что по указанию руководства работники сняли лопасти с вертолета и вывели из строя механизмы, отвечающие за работу несущего винта.

Напомним, экс-глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев был отправлен под стражу еще в октябре 2022 года.

СБУ подозревает его в коллаборационной деятельности и пособничестве России. Спецслужба обнародовала доказательства сотрудничества Богуслаева с РФ в виде записи разговора, как утверждалось, его с россиянам, во время которого обсуждались поставки продукции. Подробнее о том, почему арестовали Богуслаева, мы писали в отдельном материале.

Также сообщалось, что на прошлой неделе СБУ задержала двоих агентов РФ, один из них - инженер-конструктор "Мотор Сичи".