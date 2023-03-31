В пятницу, 31 марта, в Украине идет уже 401-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 30 марта.

Ниже лента новостей за сегодня. Материал обновляется.

31 марта

08.50 Потери РФ с начала полномасштабного вторжения.

07.50 Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии этой ночью девяти из десяти дронов, которые летели со стороны Брянской области РФ на Чернигов и Сумы.

Куда попал десятый "Шахид" - не сообщается.

Также ночью был удар по Запорожью и пригороду с применением РСЗО (звуки взрывов - на видео).

Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Пострадавших нет, сообщили местные власти.

Также, по данным Генштаба, ночью с применением С-300 противник совершил девять ракетных пусков по инфраструктуре Харькова.

07.30 Подробности ночного удара РФ по Запорожью.

В результате вражеского обстрела повреждения получил инфраструктурный объект. Люди и жилые дома не пострадали.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Войска РФ нанесли 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

2. Ночью с применением ЗРК С-300 противником было совершено 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре Харькова. Для нанесения авиационных ударов задействовали 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них было уничтожено.

3. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

4. Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

06.30 Карта тревог сейчас.

06.20 Ночью сообщали о взрыве в Запорожье. Там было две тревоги за ночь и утро. Последняя завершилась около 6 утра.