Президент США Джо Байден хочет поражения России, но не хочет победы Украины.

Об этом пишет экс-советник бывшего президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в колонке для The Wall Street Journal.

Болтон выражает удивление тем, что информация о возможном "украинском следе" в диверсии на "Северных потоках" вызвала сомнения в необходимости дальнейшей помощи Украине.

"Даже если Украина организовала этот рейд, почему успешный срыв "Северного потока" может поставить под угрозу иностранную помощь? Такая потенциально вредная реакция обнажает более крупную проблему, которая неоднократно проявлялась со времени начала агрессии России. Североатлантический Альянс напуган угрозами Москвы "эскалировать" конфликт, если Украину не будут держать на коротком поводке. Успешное запугивание со стороны Москвы подчеркивает неспособность Вашингтона сформулировать четкие цели войны и разработать стратегию для их достижения. Г-н Байден хочет, чтобы Россия "проиграла", но, похоже, боится, что Украина на самом деле "победит".

Если он верит в официальную позицию Америки - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины - он должен подтвердить ее и разработать для этого план. Вместо этого неясные цели и опасения российской эскалации привели к сегодняшнему военному тупику.

Сегодня политика Белого дома по существу такова: мы поддерживаем оборону Украины, но не настолько, чтобы она была слишком эффективной. Эта формула затяжной, безрезультатной войны игнорирует риски как для Америки, так и для Украины.

Критически важные запасы боеприпасов США истощаются, и наши текущие возможности их пополнения недостаточны. И это дает аргументы изоляционистам, которые не хотят помогать Украине", – пишет Болтон.

Напомним, в сегодняшней публикации CNN говорилось о том, что заявления Трампа и Десантиса о необходимости урезать помощь Украине и остановить войну получат еще большую поддержку после инцидента с беспилотником США в Черном море.

Ранее мы сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны, угроза которой, по его словам, реальна.