Министр обороны Алексей Резников перечислил пункты, выполнение которых он будет считать окончательной победой Украины в войне с РФ.

Об этом он рассказал в интервью польской Gazeta Wyborcza.

Их всего три:

Восстановление границ 1991 года, включительно с Крымом.

Обеспечение свободы и безопасности, "чтобы каждый украинец мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и полететь, куда захочет".

Решение Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников.

Ранее Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI перечислил десять условий России для установления "устойчивого мира в Украине и Европе". Среди них - признание захваченных украинских территорий российскими.

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