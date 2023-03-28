В Офисе президента озвучили желаемый для властей Украины финал войны: "исчезновение с карты человеческой цивилизации" российского руководства либо "пожизненные сроки" для него.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью агентству УНИАН.

Кроме того, по его словам, "для нас оптимальным сценарием является тотальный проигрыш России в войне и обрушение нынешней российской государственности".

"Как только война закончится на границах 1991 года, внутри России начнется процесс обновления", - считает Подоляк.

После подписания репараций "мы будем поднимать вопросы, касающиеся зоны как трансграничной демилитаризации, так и в целом демилитаризации России".

Также он назвал "опасной историей" контроль РФ над ее ядерным арсеналом и заявил, что ряд территорий выйдет из состава России.

При этом Подоляк заявил, что "мы, безусловно, не будем переходить границы 1991 года, нам это не нужно. Нам нужно как можно быстрее финализировать эту войну на границе 91-го года и закончить".

Ранее Подоляк анонсировал сроки контрнаступления ВСУ.

Также он заявлял, что без победы и выхода на границы 1991 года Украина может исчезнуть как государство.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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