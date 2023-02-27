Без победы и выхода по итогам войны на границы 1991 года Украина исчезнет за несколько лет как государство, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать, нас будут убивать прямо на улицах", - заявил он.

По словам Подоляка, если Россия не проиграет и не будет отвечать юридически, она "придет сюда снова убивать людей".

"Мы должны это зафиксировать и запечатлеть в сознании всех людей, кто даже сегодня сомневается, нужно ли нам идти до конца: если хотите умереть молодыми, то не нужно идти до конца, если хотите быть героями, то нужно идти до победного финала", - заявил Подоляк.

Ранее Подоляк призвал не идти на поводу у РФ и не бояться "большого наступления".

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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