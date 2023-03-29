В МИД РФ назвали 10 условий установления "устойчивого мира в Украине и Европе"
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин перечислил условия России для установления "устойчивого мира в Украине и Европе".
Об этом он сообщил в интервью RTVI.
Галузин назвал десять условий:
1. Прекращение Украиной боевых действий и завершение поставок странами Запада оружия
2. Обеспечение нейтрального и внеблокового статуса Украины, ее отказ от вступления в НАТО и ЕС (отметим, ранее в РФ условия о Евросоюзе не ставили)
3. Подтверждение безъядерного статуса Украины.
4. Признание Украиной и международным сообществом "новых территориальных реалий" (то есть, аннексированных Россией территорий Украины).
5. "Демилитаризация" и "денацификация" Украины.
6. Защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств.
7. Обеспечение свободного трансграничного передвижения с Россией.
8. Отмена Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, ее физических и юридических лиц.
9. Восстановление договорно-правовой базы Украины с Россией и СНГ.
10. Восстановление на деньги Запада "разрушенной ВСУ после 2014 года гражданской инфраструктуры Украины".
"Мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы", - заявил Галузин.
Напомним, ранее главред Russia Today Маргарита Симоньян предложила свой "мирный план" по прекращению войны в Украине: "выкупить" уже захваченные Россией украинские земли путем передачи замороженных в ЕС активов Центробанка РФ Украине (они оцениваются в 300 млрд долларов).
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