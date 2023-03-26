Призыв к мирным переговорам не означает, что России отойдут все те регионы Украины, которые она сейчас захватила. При этом, по его словам, огонь должен быть прекращен немедленно.

Такое мнение в интервью AP высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво. Когда закончится война и начнутся мирные переговоры, не обязательно, чтобы границы были там, где проходят линии фронта. Мы знаем это и из нашей собственной истории. Прекращение огня должно наступить сейчас", - сказал Сийярто.

Ранее мы писали, что недавно глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина не пойдет на прекращение огня, которое РФ использует для новой агрессии.

Напомним, война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях на фронте за минувшие сутки.