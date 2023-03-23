Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по урегулированию в Украине, но США не видят стремления к этому со стороны России.

С этим утверждением он выступил в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы отчаянно хотим видеть мир. Но это должен быть прочный и справедливый мир. Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия настроена и готова к значимому дипломатическому взаимодействию для прекращения этой агрессии, мы бы ухватились за это. К сожалению, к настоящему времени мы не видели таких признаков", - сказал глава Госдепа.

Ранее на тех же слушаниях он заявил, что может заверить в непричастности США к подрыву "Северных потоков".

Месяц назад заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала, что США готовы к переговорам об урегулировании конфликта в Украине только на основе озвученной Владимиром Зеленским "формулы мира", которая включает десять пунктов.