Из России сегодня звучат заявления о невозможности переговоров и намерении Москвы добиться своих целей военным путем. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно".

Об этом пишут российские СМИ.

А секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал, что Россия "непременно достигнет всех целей спецоперации, добьется демилитаризации и денацификации Украины, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность населения".

Отметим, что ранее главред Russia Today Маргарита Симоньян предложила свой "мирный план" по прекращению войны в Украине: "выкупить" уже захваченные Россией украинские земли путем передачи замороженных в ЕС активов Центробанка РФ Украине (они оцениваются в 300 млрд долларов).

Не исключено, что новые заявления Кремля прозвучали, чтобы опровергнуть слова Симоньян.

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