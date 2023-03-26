В Европе продолжают комментировать заявление президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова в связи с этим призвала к мирным переговорам между Украиной и Россией.

Об этом сообщают болгарские медиа.

По ее словам, ситуация в украинском конфликте становится все более опасной и пугающей. Она подчеркнула, что это не пустые слова, и заявила, что увеличение вооружений во всех странах может привести к непредсказуемым последствиям и грозит серьезной войной.

"Я надеюсь, что разум все же возобладает и что речь идет скорее об угрозах, чем о реальных действиях", - сказала Йотова, комментируя заявление Путина.

Тем временем, в МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

"Париж призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть это дестабилизирующее соглашение", - говорится в заявлении.

В МИД Франции считают, что "это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

Ранее мы писали, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями после размещения ядерного оружия России в Беларуси, а Украина потребовала созвать Совет безопасности ООН.