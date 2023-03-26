В США прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

В Минобороны США заявили, что пока не видят признаков готовности РФ к применению ядерного оружия.

"Мы видели сообщения о заявлении России и будем продолжать следить за ситуацией. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны США.

В Пентагоне также добавили, что США по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО.

Напомним, вчера президент РФ Путин заявил о скором завершении Россией строительства специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Оно подойдет к концу 1 июля.

Также мы писали, что в феврале Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Позже Госдума РФ единогласно поддержала соответствующий закон.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ пересмотреть решение о приостановке участия в договоре между РФ и США об СНВ.