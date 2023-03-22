Угроза ядерного конфликта России с Западом не миновала, а возросла на фоне поставок оружия в Украину.

Об этом заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте".

"Миновала ли угроза? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис", - сказал Медведев.

Говоря о вовлеченности стран Запада в войну в Украине, зампред Совбеза РФ отметил, что "они до поры до времени не верили и не видели степень решимости России, ее президента сделать то, что мы сделали".

"И они просчитались", - заявил он.

По его словам, последствия этого "гораздо сложнее, чем они могли бы быть", если бы в декабре 2021 года был подписан с РФ документ о гарантиях безопасности.

Ранее в США заявили, что Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников считает, что у ядерного арсенала России мог давно закончится срок годности.