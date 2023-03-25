Президент РФ Владимир Путин заявил о скором завершении Россией строительства специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Оно подойдет к концу 1 июля.

Об этом глава Кремля сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24" .

По словам Путина, Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. По его словам, Минск давно "просит его разместить": Лукашенко не раз ставил вопрос о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия.

При этом Путин сослался на опыт США, которые разместили свое ядерное оружие в ряде стран, поэтому в просьбе Беларуси нет ничего необычного.

Также президент РФ сделал ряд других заявлений:

У РФ "есть, чем ответить" на поставки снарядов с обедненным ураном для ВСУ. "У нас сотни тысяч таких снарядов", заявил Путин.

Украина в сутки использует до пяти тысяч снарядов, а в США производят 14-15 тысяч снарядов в месяц.

Россия не посягает на доллар. "Мы бы им пользовались, но они нам не дают", - сказал президент РФ.

Между тем еще в начале января ГУР сообщило, что Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси.

А в Италии считают, что Россия применит ядерное оружие в случае поражения в войне. Такая опасность потенциально существует, хотя она и маловероятна, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.