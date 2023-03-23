Президент Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест.

Об этом заявила глава МИД республики Наледи Пандор.

"Президент Путин - один из лидеров БРИКС - приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства", - сообщила Пандор.

Ранее сообщалось, что правительство ЮАР проведет консультации с Москвой по поводу решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина.

ЮАР ратифицировала основополагающие документы, относящиеся к МУС, и взяла на себя обязательства выполнять его решения.

В тоже время, в 2015 году она отказалась выдать президента Судана, на которого МУС также выдал ордер на арест.

И из заявления главы МИД ЮАР следует, что она неоднозначно относится к решению суда об ордере на арест Путина.

"В прошлом я не раз указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако, никем из них не интересовался МУС. Подобная ситуация служит поводом для беспокойства, поскольку накладывает тень на объективность МУС как справедливого арбитра", - заявила министр.

Ранее Венгрия заявила, что не будет арестовывать Путина в случае визита, а Германия заявила, что будет.