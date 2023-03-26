Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по поводу заявления Путина о намерении России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

"Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия. Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении МИД Украины.

Ранее в США уже заявили, что не видят признаков ядерной эскалации со стороны России.

"Мы видели сообщения о заявлении России и будем продолжать следить за ситуацией. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны США.

В Пентагоне также пока не видят признаков готовности России к применению ядерного оружия.