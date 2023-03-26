Президент РФ Владимир Путин, вероятно, намеревался разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину. Однако он решил совместить размещение ядерного оружия на территории республики с началом новой информационной кампании по запугиванию нашей страны и стран ЕС.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны в новом отчете.

Эксперты полагают, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Москве разместить ядерное оружие на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года. В феврале 2022 года Минск отменил конституционный пункт, закрепляющий нейтральный статус его страны.

В январе и феврале 2022-го эксперты ISW прогнозировали, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском. Путин, вероятно, воздержался от такого развертывания в начале вторжения, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках предстоящей информационной операции по манипулированию Западом, пишут аналитики.

Напомним вчера президент РФ Путин заявил о скором завершении Россией строительства специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Оно подойдет к концу 1 июля. По словам президента РФ, Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.

После чего в США прокомментировали заявление президента РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. В Минобороны США заявили, что пока не видят признаков готовности РФ к применению ядерного оружия.