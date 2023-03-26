Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси вызвало критику и обвинения со стороны правительства Германии. Правительство страны расценило слова главы РФ как "очередную попытку ядерного запугивания".

Реакцию Министерства иностранных дел Германии приводит издание Welt.

Приведенное российским президентом в качестве примера размещение ядерного оружия в странах НАТО "вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага", объявленного Москвой, считает МИД ФРГ.

Кроме того, Берлин напоминает, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

Напомним, мы сообщали, что Путин заявил о скором завершении Россией строительства специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Оно подойдет к концу 1 июля. По словам Путина, Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.

В то же время в Минобороны США заявили, что пока не видят признаков готовности РФ к применению ядерного оружия.

В Украине также прокомментировали размещение в Беларуси российского ядерного оружия, о чем вчера сообщил Владимир Путин. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "Кремль взял Беларусь в ядерные заложники".

Также на заявление Путина отреагировали и в Офисе президента Украины. Там считают, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия.