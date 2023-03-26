В Украине прокомментировали размещение в Беларуси российского ядерного оружия, о чем вчера сообщил президент РФ Владимир Путин.

Комментарий на эту тему оставил в своем Твиттере секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, "Кремль взял Беларусь в ядерные заложники".

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", - написал Данилов.

Напомним, президент РФ Путин заявил о скором завершении Россией строительства специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Оно подойдет к концу 1 июля. По словам Путина, Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.

Позже в США прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. В Минобороны США заявили, что пока не видят признаков готовности РФ к применению ядерного оружия.