На заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси отреагировали и в Офисе президента Украины. Там считают, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщил в своем Твиттере советник главы Офиса президента.

"Путин (Рф) очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать тактикой. И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерной...", - написал он.

Напомним, Данилов заявил, что "Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", комментируя заявление Путина о размещении в Беларуси российского ядерного оружия.

Также сообщалось, что Институт изучения войны проанализировал, почему Путин сейчас заговорил о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Между тем в США, комментируя заявление президента РФ заявили, что пока не видят признаков готовности РФ к применению ядерного оружия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.