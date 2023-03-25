Президент России Владимир Путин прокомментировал поставки западных вооружений в Украину в контексте грядущего контрнаступления ВСУ.

Об этом глава Кремля сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24".

Так, Путин упомянул планы Евросоюза передать Украине миллион снарядов за ближайшие 12 месяцев. По его словам, за этот период Россия произведет втрое больше боеприпасов "и даже более, чем в три раза".

Также, по словам президента РФ, Запад планирует направить в Украину 420-440 танков.

"За это время мы произведем новых и модернизируем имеющихся свыше 1 600. Общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков у ВСУ. Даже более, чем в три раза", - заявил Путин.

По авиации разница, как сказал президент РФ, "в пользу России на десять порядков".

Ранее мы сообщали, что 20 марта страны Европейского союза согласовали план совместных закупок для Украины одного миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.

Также мы писали, что польская компания нарастит производство боеприпасов в рамках плана ЕС по снабжению Украины снарядами.