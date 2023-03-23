У президента РФ Владимира Путина в ближайших планах нет установления мира в Украине, поэтому Западу необходимо подготовиться к поставкам оружия Киеву в течение длительного времени, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал в интервью Guardian.

Йенс Столтенберг считает, что российский президент ведет "войну на истощение". По его словам, ожесточенные бои, которые в настоящее время происходят вокруг Бахмута на востоке Украины, демонстрируют, что Россия готова "просто бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды", заявил глава НАТО.

"Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну", — продолжил Столтенберг, добавив, что Россия наращивает военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия".

По его мнению, в результате США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.

"Необходимость сохранится, потому что это война на истощение; речь идет о промышленных мощностях для поддержания поддержки", — сказал генеральный секретарь.

Напомним, по словам Столтенберга, Украина использует больше снарядов, чем производит Запад.

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