Производство поставляемых в Украину самоходных гаубиц Caesar во Франции увеличится вдвое.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Les Echos.

"Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц", - пообещал Лекорню.

САУ поддерживает дальность выстрела до 40 километров в зависимости от типа боеприпасов.

Кроме того, будет удвоен до 40 единиц в месяц выпуск ракет "земля-воздух" Mistral, увеличится и ускорится производство радаров ПВО Ground Master.

Напомним, что в феврале министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время Мюнехенской конференции по безопасности заявила, что Париж ускорил производство вооружений, поэтому Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

Ранее мы писали, что в мае Франция поставит в Украину радары для систем ПВО.

Также "Страна" рассказывала, что польская компания Dezamet нарастит производство боеприпасов в рамках плана ЕС по снабжению Украины снарядами. Правительство планирует разместить на предприятии новые заказы на боеприпасы и рассчитывает, что компания расширит их производство.