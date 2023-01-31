Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна предоставит Украине еще 12 гаубиц Caesar.

Об этом он сообщил после встречи в Париже с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Он также заявил, что Франция отправит в Польшу 150 солдат для обучения 600 украинцев в месяц и к лету обучит в общей сложности 2000 украинских солдат.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в первой волне передачи вооружений ВСУ получит 120-140 единиц танков разных моделей.

Также мы писали, что Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.