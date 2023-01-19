Дания собирается передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

Сообщается, что правительство Дании провело консультации с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики.

Министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен поддержал решение парламента. По его словам, самоходные гаубицы сейчас очень необходимы украинским воинам.

"Я рад, что подавляющее большинство парламентских партий поддерживает это пожертвование. Дания была одной из самых активных стран-доноров с начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть такими", - заявил Эллеманн-Йенсен.

Министр считает, что Дании важно сегодня найти баланс между помощью Украине и продолжением укрепления своей обороны для обеспечения безопасности страны.

Основные характеристики гаубицы CAESAR

вес гаубицы составляет 32 тонны;

длина - 12,3 метра;

высота - 3,1 метра;

ширина - 2,8 метра;

скорость - 80 километров в час по дороге и 50 километров в час по бездорожью;

запас хода - 600 километров по дороге;

калибр - 155 мм;

осуществляет до 6 выстрелов менее чем за минуту;

дальность выстрела - 40 километров в зависимости от типа боеприпасов;

двигатель - V8, 420 лошадиных сил.

Напомним, Великобритания собирается передать Украине 600 ракет Brimstone в рамках военной помощи.

Также мы писали, что Швеция передаст Украине САУ Archer, боевые машины CV90 и противотанковые системы NLAW.