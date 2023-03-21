Воздушные силы ВСУ показали видео применения французских ЗРК Crotale в Украине
Воздушные силы Украины опубликовали кадры применения французских ЗРК Crotale в Украине.
Соответствующая информация появилась в соцсетях ВС Украины.
Как уточнил военный журналист Андрей Цаплиенко, на видео - пуск двух ракет. Сообщается, что вторая - поразила цель.
Франция осуществила три поставки таких комплексов в декабре. О количестве не сообщалось.
Crotale - французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.
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