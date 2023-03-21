Воздушные силы Украины опубликовали кадры применения французских ЗРК Crotale в Украине.

Соответствующая информация появилась в соцсетях ВС Украины.

Как уточнил военный журналист Андрей Цаплиенко, на видео - пуск двух ракет. Сообщается, что вторая - поразила цель.

Франция осуществила три поставки таких комплексов в декабре. О количестве не сообщалось.

Crotale - французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

Ранее мы писали, что Норвегия передала Украине восемь танков "Леопард 2". Украинцы обучаются управлять ими в Польше.

Также сообщалось, что Канада отправила в Украину бронированные ремонтные машины Bergepanzer.

Кроме того, мы писали, что США отправят Украине новый пакет военной помощи на $350 миллионов.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.