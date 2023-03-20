США отправят Украине новый пакет военной помощи. Он включает оружие и технику на 350 миллионов долларов.

Об этом пишет AP со ссылкой на официальные лица США.

"По словам официальных лиц, последний пакет помощи включает в себя большое количество различных типов боеприпасов, таких как реактивные снаряды для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, а также нераскрытое количество бензовозов и речных катеров", - говорится в сообщении.

О новом пакете помощи сообщил и госсекретарь США Блинкен.

Напомним, на поддержку Украины в американском бюджете-2023 заложено почти 45 млрд долларов.

Ранее мы писали, что 3 марта США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов. Об этом официально сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как писала "Страна", у Байдена считают, что у США хватит денег на помощь Украине до конца сентября.

Между тем, Белый дом внес в проект бюджета на 2024 год шесть миллиардов долларов на поддержку Украины и союзников.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.