Администрация США считает, что у нее есть все необходимые финансовые ресурсы для оказания помощи Украине до конца сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

"Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года", - сказала она.

2024 финансовый год в США начнется с 1 октября 2023 года и завершится 30 сентября 2024 года.

Другой представитель администрации, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сегодня сообщил, что США могут объявить новый пакет военной помощи для Украины в ближайшие дни.

Между тем война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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