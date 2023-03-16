США могут объявить новый пакет военной помощи для Украины в ближайшие дни.

Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Также Кирби добавил, что поддержка Украины со стороны Вашингтона "не имеет равных во всем мире с точки зрения того, какие возможности и какие суммы согласились предоставить". Он заверил, что США будут сохранять решимость помогать Украине и дальше.

Вчера министр обороны Канады Анита Ананд по итогам заседания "Рамштайна" объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В частности, Канада предоставит Украине около 8000 боеприпасов калибра 155 мм и 12 зенитных ракет из запасов канадских Вооруженных сил для поддержки систем противовоздушной обороны.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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