Многие страны мира не стали осуждать Россию за войну в Украине из-за вторжения США в Ирак.

Об этом пишет "Немецкая волна" на 20-ю годовщину нападения на ближневосточную страну.

"Двойные стандарты, использованные США при нападении на Ирак двадцать лет назад, сегодня сдерживают многие страны от осуждения агрессивной войны России против Украины", - говорится в статье.

Война в Ираке "заставляет многие государства, от Бразилии до ЮАР и Индии, дистанцироваться, когда дело доходит до осуждения войны России против Украины или введения санкций против Москвы".

"Они видят очевидные двойные стандарты", - заявил завкафедры уголовного права в Университете Георга Августа в Геттингене Кай Амбос.

Издание называет причины для войны, указанные американцами 20 лет назад, ложными.

"США назвали две причины для своей операции: предполагаемая опасность, исходящая от иракского оружия массового поражения, и предполагаемые связи Саддама Хусейна с Аль-Каидой. Все это оказалось ложью. После вторжения в Ираке не было найдено никакого оружия массового поражения. И полученные под пытками данные о связях иракского диктатора с террористами, виновными в атаке на США 11 сентября 2001 года, также оказались ложными", - говорится в статье.

В ходе этой войны по Ираку было нанесено 29 166 ракетно-бомбовых ударов, которые разрушили инфраструктуру страны. По разным оценкам, общее число жертв войны в Ираке составляет от 200 тысяч до миллиона человек.

Также издание напоминает о совершенных в Ираке военных преступлениях - в частности, пытках в тюрьме Абу-Грейб и расстрелах гражданских лиц.

Ранее мы писали, что Путин назвал две причины, почему не начал полномасштабную войну в Украине ещё в 2014 году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.