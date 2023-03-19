Президент России Владимир Путин ответил на вопрос почему не начал полномасштабную войну в Украине ещё в 2014 году, когда уже шла война на Донбассе (за это его сейчас в России часто критикуют в радикально-националистических кругах).

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".

Путин сказал, что "мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему (ситуацию на Донбассе - Ред.) решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим, - нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать".

Второй причиной Путин назвал тогдашнюю неготовность России к войне.



"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было", - сказал Путин.

Тем временем полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 388-го дня войны. Продолжилось обсуждение того, что означает и чем обернется решение Международного уголовного суда в Гааге об аресте Путина. Россияне атаковали Краматорск, Запорожье, под Бахмутом продолжаются бои.

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