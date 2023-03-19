Посольство Польши во Франции фактически опровергло заявление посла страны в Париже Яна Эмерика Ростишевского по поводу готовности Варшавы вступить в войну с Россией.

В воскресенье, 19 марта, посольство опубликовало послание в связи со словами посла. В нем утверждается, что заявление Ростишевского "интерпретируется некоторыми медиа в отрыве от контекста, в котором оно было сделано".

"В ходе получасовой беседы с редактором посол утверждал о необходимости поддержки Украины союзниками. Он также рассказал об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей", - говорится в заявлении посольства Польши в Париже.

По словам посольства, "тщательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было никакого объявления о прямом участии Польши в войне, а только предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины - возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу".

Тем временем, заявление посла уже вызвало скандал в Польше.

"Посол Польши во Франции, заявляющий, что мы начнем войну с Россией, если Украина не справится, определенно превышает свои полномочия и должен быть просто уволен со своего поста", - заявил депутат от левых Мацей Гдула.

Напомним, в феврале глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет "денацифицировать и демилитаризировать" Польшу после Украины.

Ранее мы писали, что генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил об отсутствии доказательств того, что Россия готовит наступательные действия против НАТО.