В Польше арестованы шесть человек, которых спецслужбы подозревают в установлении камер на железных дорогах в интересах российской разведки.

Об этом сообщают польская радиостанция RMF и ВВС со ссылкой на источники.

По информации радиостанции, которую корреспонденту ВВС в Варшаве Адаму Истону подтвердили источники, эти шесть человек - граждане одной или нескольких стран, находящихся к востоку от Польши.

Задержаны они были в связи с обнаружением нескольких десятков незаконно установленных скрытых камер.

Речь идет о железнодорожных путях в приграничном Подкарпатском воеводстве Польши в районе аэропорта Жешув, который стал одним из главных узлов доставки военных грузов в Украину.

Аэропорт защищен американскими системами ПРО Patriot.

Ранее The Washington Post публиковал материал о том, как страны Запада значительно ослабили российскую шпионскую сеть в Европе.

В течение года произошли многочисленные задержания русских агентов в Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении, а также массовая высылка русских шпионов, имеющих дипломатический статус при посольствах России.

В частности, в Латвии по подозрению в шпионаже задержали шеф-редактора издания "Sputnik Литва".