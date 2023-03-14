В Николаевской области военный передавал информацию о стратегических объектах противнику.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в феврале-марте этого года передавал РФ данные о расположении военных стратегических и административных объектов на территории области. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ.

Ему сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что мэра Очакова пытался завербовать бывший военный, но тот сдал его в СБУ. Вербовщиком оказался бывший командир одного из центров Специальных операций ВСУ, который позже устроился на работу в Очаковский горсовет.

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