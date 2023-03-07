Глава Николаевской ОВА Виталий Ким серьезно травмировал ногу во время занятий спортом. Ближайшие две-три недели ему запретили ходить.

Об этом сообщил Ким в своем Instagram-аккаунте.

Он заявил, что надорвал мышцу. Из-за травмы Киму пришлось отменить ряд поездок по региону и ряд мероприятий.

"Спорт - это жизнь. Правда бывают нюансы. Травмировал ногу (надрыв мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают. На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие 2-3 недели", - написал Ким.

Напомним, летом прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пришел со сломанной ногой на "Саммит первых леди и джентльменов", который проходил в Киеве. Он повредил ногу во время игры в баскетбол и ходил некоторое время с гипсом.

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