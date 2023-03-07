Российское ГРУ пыталось завербовать мэра Очакова Сергея Бычкова, однако тот сдал злоумышленника в Службу безопасности Украины (СБУ).

Об этом пишет СБУ.

Агентом российской разведки, который предлагал мэру сотрудничество, оказался бывший командир одного из центров Специальных операций ВСУ, который позже устроился на работу в Очаковский горсовет.

СБУ публикует аудиозапись, на которой куратор из ГРУ инструктирует своего агента в Очакове перед встречей с мэром Бычковым. Предлагается узнать у градоначальника, какую должность он хотел бы занять, в случае захвата города российской армией. Также сообщается, что с мэром хочет говорить российский генерал ГРУ, который прибыл на фронт. Его зовут "Николай Николаевич".

Позже агент ведет беседу с мэром и задает ему означенные вопросы. В ответ Бычков просит прекратить обстрелы Очакова, поскольку город "уже месяц сравнивают с землей".

Установлено, что агент ГРУ в Очакове находился на связи с кадровым сотрудником военной разведки России Сергеем Колесниковым, уроженцем Украины.

На записи общения Колесникова и агента оба собеседника уверены, что у мэра Бычкова "лояльное отношение к России" и он "поддерживает Россию".

Также агент, по данным следствия, собирал информацию о месте базирования и перемещения ВСУ. У него обнаружен спецтелефон для связи с куратором. Также изъяли тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что премьер Украины рассказал о шпионе, который три года работал на россиян из секретариата Кабмина.

Также писали, что СБУ задержала с поличным бывшего налоговика, который продавал украинские паспорта российским шпионам.